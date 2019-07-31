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СМИ узнали о получении властями США данных о смерти сына Усамы бен Ладена

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты получили данные разведки о смерти Хамзы бен Ладена - сына и потенциального преемника основателя террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ - ИФ) Усамы бен Ладена, сообщили NBC News три американских чиновника.

В сообщении телеканала отмечается, что неизвестно, подтвердили ли США его смерть.

Чиновники не уточнили, когда и где умер Хамза бен Ладен, а также причастны ли к его смерти США.

В последний раз "Аль-Каида" публиковала заявление от лица сына бен Ладена в 2018 году, отмечает NBC News. Тогда он угрожал Саудовской Аравии и призывал жителей Аравийского полуострова к восстанию.

Хамза бен Ладен, предположительно, родился в 1989 году. Его отец в 1996 году отправился в Афганистан, откуда объявил войну США. В 2011 Усама бен Ладен, причастный к теракту 11 сентября 2001 года, был убит в Пакистане в ходе спецоперации американский войск специального назначения.

Хамза бен Ладен был объявлен Госдепартаментом США особо опасным международным террористом в январе 2017 года. Госдеп США со ссылкой на письма Усамы бен Ладена утверждает, что он готовил своего сына возглавить "Аль-Каиду", и называет Хамзу одним из лидеров "Аль-Каиды". В феврале 2019 года Госдепартамент пообещал $1 млн за информацию о его местонахождении.

Хамза бен Ладен Усама бен Ладен Аль-Каида США

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