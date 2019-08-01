Что случилось этой ночью: четверг, 1 августа

Помощь Трампа в тушении сибирских пожаров, первое обвинение по делу о беспорядках 27 июля в Москве и санкции США против главы МИД Ирана

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

Трамп предложил Путину помощь в тушении лесных пожаров в Сибири. Президент РФ расценил предложение своего американского коллеги как шаг к восстановлению полноформатных отношений между Москвой и Вашингтоном. Также Путин поблагодарил Трампа и пообещал воспользоваться помощью, если она понадобится. Между тем в Красноярск прибыли самолеты Минобороны РФ для тушения лесных пожаров.

По делу о "массовых беспорядках" 27 июля предъявлено первое обвинение. Задержанного накануне Кирилла Жукова обвиняют в участии в массовых беспорядках и в применении насилия в отношении представителя власти. Сообщивший об этом адвокат Павел Чиков охарактеризовал обвинения как "чисто "болотный" сценарий". Также он опубликовал видео предполагаемого преступления.

США ввели санкции против главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Они предполагают блокировку всех активов иранского министра в США. Однако, по словам Зарифа, у него нет собственности за пределами Ирана, и потому санкции США ему не навредят. После советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон назвал его нелегитимным представителем Ирана. При этом введение санкций против ряда ядерных объектов Ирана Вашнгтон решил отложить.

Власти США получили разведданные о смерти сына Усамы бен Ладена - Хамзы. По сообщению NBC News, неизвестно, подтвердили ли США его смерть. Не уточняется также где и когда умер Хамза бен Ладен и причастны ли к его смерти США.

Юбилейный 50-ый фестиваль "Вудсток" отменили. Организаторы и власти не смогли согласовать место проведения фестиваля, а также сказались проблемы с финансированием. В числе участников были заявлены The Killers, Imagine Dragons, Майли Сайрус и другие. Первый "Вудсток" прошел в 1969 году и стал символом окончания эры хиппи в США.