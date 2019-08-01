Организаторы объявили об отмене юбилейного фестиваля "Вудсток"

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - 50-ый музыкальный фестиваль "Вудсток", который должен был пройти 16-18 августа, отменен, сообщает Associated Press со ссылкой на организаторов мероприятия.

По данным агентства, причиной отмены фестиваля стало то, что организаторы и власти не смогли согласовать место проведения фестиваля. Также сказались проблемы с финансированием.

"К сожалению, серия непредвиденных неудач сделала невозможным проведение фестиваля в том огромном составе и с тем вовлечением общества, на которые мы рассчитывали", - говорится в сообщении соучредителя мероприятия Майкла Лэнга. Он подчеркнул, что организаторы не давили на музыкантов, которые по тем или иным причинам отказались от выступления.

Изначально фестиваль планировалось провести на автодроме Уоткинс-Глен, расположенном в 185 км от Нью-Йорка. Затем его попытались перенести его в Мэриленд на открытую концертную площадку Merriweather Post Pavilion, но в итоге отменили. Вход на него организаторы собирались сделать свободным.

В числе участников фестиваля были заявлены The Killers, Imagine Dragons, The Sensational Space Shifters, Майли Сайрус, Дэвид Косби, Джанелль Моне, Брэнди Карлайл.

Впервые музыкальный фестиваль "Вудсток" прошел 15-19 августа 1969 года. Мероприятие на одной из ферм городка Бетел, штат Нью-Йорк, посетили порядка 500 тысяч человек. "Вудсток" стал символом окончания эры хиппи в США.