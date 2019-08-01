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США продлили санкции по ядерной программе Ирана

США продлили санкции по ядерной программе Ирана
Фото: Reuters

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - США продлевают ограничения в отношении Ирана, связанные с его ядерной программой, говорится в распространенном заявлении Госдепартамента.

В нем отмечается, что ограничения будут способствовать контролю над гражданской ядерной программой Ирана, помешают Тегерану сократить время для создания ядерного оружия и восстановления связанных с ним объектов.

По мнению госдепартамента, Иран "продолжает использовать свою ядерную программу для вымогательства у мирового сообщества и угроз региональной безопасности".

"Соединенные Штаты решительно выступают за лишение Ирана любых путей к созданию ядерного оружия и за использование всего спектра дипломатических и экономических инструментов, направленных на сдерживание ядерной деятельности Ирана", - подчеркивает госдепартамент.

В заявлении также говорится, что "пока иранский режим продолжает отвергать дипломатию и расширять свою ядерную программу, экономическое давление на него и дипломатическая изоляция будут усиливаться".

Тем не менее, США продлят на 90 дней исключения из санкций для ядерных объектов Ирана, заявил в среду советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в интервью Fox Business.

До этого стало известно, что США вводят санкции против главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.

США Иран Госдепартамент

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