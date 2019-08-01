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США ввели санкции против главы МИД Ирана

Зариф заявил, что американские санкции не нанесут ему никакого ущерба

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Власти США в среду включили в "черный" санкционный список SDN List (Specially Designated Nationals List) главу МИД Ирана Джавада Зарифа.

Санкции предполагают блокировку всех активов иранского министра в США при их наличии. Также Минфин оставляет за собой право вводить санкции против тех лиц, которые совершат некоторые транзакции с Зарифом.

Министр финансов США Стивен Мнучин назвал Зарифа "главным голосом иранского режима в мире", а его недавнее поведение - "совершенно неприемлемым".

"В то же время, режим, находящийся у власти в Иране, запрещает своим гражданам использовать соцсети. А глава МИД Зариф при этом именно через эти соцсети занимается распространением пропаганды и дезинформации", - добавил Мнучин.

Позднее Зариф заявил, что введенные против него американские санкции не нанесут ему какого бы то ни было ущерба, поскольку у него нет собственности и капиталов за пределами Ирана.

"Спасибо, что считаете меня такой большой угрозой для ваших планов", - написал министр в своем твиттере, обращаясь к властям США.

Иран США Минфин США Мохаммад Джавад Зариф Стивен Мнучин

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