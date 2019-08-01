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Дамаск с рядом условий согласился на перемирие в Идлибе

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Сирийские власти согласились на прекращение огня в сирийской провинции Идлиб при выполнении нескольких условий, сообщает в четверг агентство SANA со ссылкой на собственный источник.

По словам этого источника, власти Сирии одобрили "прекращение огня в зоне деэскалации Идлиб, начиная с ночи". Сирийские СМИ поясняют, что речь идет о ночи на 2 августа.

Агентство отмечает, что Дамаск согласен на прекращение огня при соблюдении сторонами условий Сочинского соглашения, которое предусматривает, в частности, отвод тяжелого вооружения. Также в Дамаске настаивают на отступлении боевиков на 20 км от линии зоны деэскалации.

Россия поддержала решение правительства Сирии о прекращению огня, сообщил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

Новые удары с воздуха

В последние несколько недель ситуация в Идлибе обострилась. Близкие к сирийской оппозиции наблюдатели регулярно сообщают об ударах с воздуха по Идлибу, в результате которых, по их утверждению, гибнут мирные жители.

В четверг стало известно, что генсек ООН Антониу Гутерриш принял решение об учреждении комиссии ООН по расследованию серии атак в Сирии, в частности, в Идлибе. Комиссия изучит авиаудары, произошедшие после подписания Россией и Турцией в сентябре 2018 года сочинского меморандума по стабилизации ситуации в зоне деэскалации Идлиб. В российском постпредстве это решение раскритиковали.

Сирия Идлиб ООН

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