В Идлибе вступает в силу объявленное Дамаском перемирие

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Объявленный сирийскими властями режим прекращения огня начинает действовать в Идлибской зоне деэскалации.

Точное время начала перемирия не указывается. В сообщениях говорится лишь, что это произойдет в ночь на пятницу.

По данным официальных сирийских СМИ, Дамаск согласился на этот шаг при соблюдении сторонами условий Сочинского соглашения, которое предусматривает, в частности, отвод тяжелого вооружения. Также в Дамаске настаивают на отступлении боевиков на 20 км от линии зоны деэскалации.

Боевики из Идлиба пока никак не отреагировали на инициативу Дамаска.

Ранее российская сторона приветствовала это решение правительства Сирии, но указала на необходимость дождаться реакции со стороны "умеренной вооруженной оппозиции".

В последние несколько недель ситуация в Идлибе обострилась. Близкие к сирийской оппозиции наблюдатели регулярно сообщают об ударах с воздуха по Идлибу, в результате которых, по их утверждению, гибнут мирные жители.

В четверг стало известно, что генсек ООН Антониу Гутерриш принял решение об учреждении комиссии ООН по расследованию серии атак в Сирии, в частности, в Идлибе.

В частности, комиссия займется расследованием авиаударов, произошедших после подписания Россией и Турцией в сентябре 2018 года сочинского меморандума по стабилизации ситуации в зоне деэскалации Идлиб.

В российском постпредстве, как сообщалось, раскритиковали это решение Гутерриша.