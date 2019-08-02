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Трамп подписал указ о введении второго этапа санкций против России за инцидент в Солсбери

Ожидается, что новые санкции сдержат распространение химического оружия в Европе

Трамп подписал указ о введении второго этапа санкций против России за инцидент в Солсбери
Бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в Солсбери весной 2019 года
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций в отношении России за инцидент с применением нервнопаралитического вещества "Новичок" в британском Солсбери, сообщает Politico со ссылкой на двух американских чиновников.

"Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций в отношении России за применение химического оружия в 2018 году при нападении на российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь", - пишет издание, ссылаясь на источники.

При этом подробности указа не приводятся.

Ранее в комитете Палаты представителей США по иностранным делам призвали президента США Дональда Трампа перейти ко второму этапу санкций против РФ за инцидент с применением нервнопаралитического вещества "Новичок" в британском Солсбери.

"Мы призываем вас немедленно предпринять меры, чтобы привести Россию к ответственности за грубое применение химического оружия в Европе", - говорится в совместном письме главы комитета, демократа Элиота Энгела и старшего республиканца в этом комитете Майкла Маккола от 25 июля 2019 года.

В начале марта 2018 года в британском Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Бывший британский премьер Тереза Мэй заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения.

Впоследствии Госдеп США принял решение о введении 27 августа в действие против РФ первого пакета санкций, связанных с "делом Скрипалей". Санкции вводились в соответствии с законом США о контроле над химическим и биологическим оружием и о запрете его военного применения от 1991 года и указом тогдашнего президента США Билла Клинтона № 12851 от 1994 года.

В соответствии с законом, санкции вводят в два этапа. Второй этап санкций должен применяться, если в течение трех месяцев Россия не представит, по мнению администрации США, "надежных заверений" об отказе от использования химического и биологического оружия и не будет готова допустить на свои химические объекты инспекторов ООН.

Президент России Владимир Путин между тем заявлял, что санкции США в отношении Москвы являются бессмысленными и контрпродуктивными, и выражал надежду, что в Вашингтоне осознают бесперспективность такой политики.

США Россия Сергей Скрипаль

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