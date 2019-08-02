Рынок акций открылся падением индексов на 1,2-2% на санкциях США

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу падением цен blue chips и индексов на фоне негативной динамики внешних площадок и известиях, что США ввели новые санкции в отношении России за инцидент прошлого года с применением нервнопаралитического вещества "Новичок" в британском Солсбери; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 1,2-2%, причем первый не удержал рубеж 2700 пунктов.

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи составил 2696,69 пункта (-1,2%), индекс РТС - 1319,76 пункта (-2%); цены основных "фишек" на Московской бирже снизились в пределах 3,1%.

Доллар вырос до 64,55 рубля (+0,19 рубля).

Как сообщило издание Politico со ссылкой на двух американских чиновников, президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций в отношении России за применение химического оружия при нападении в 2018 году на российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь. При этом подробности указа не приводятся. Ранее в комитете Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам призвали президента США Трампа перейти ко второму этапу санкций против РФ за инцидент с применением нервнопаралитического вещества "Новичок" в британском Солсбери.

Подешевели акции Сбербанка (-3,1% и -2% "префы"), "Аэрофлота" (-2,7%), "РусАла" (-2,5%), "Яндекса" (-2,1%), ВТБ (-1,8%), "Газпрома" (-1,5%), "Россетей" (-1,1%), "Мосбиржи" (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (-1,1%), "Мобильных телесистем" (-1%), "РусГидро" (-1%), "Ростелекома" (-1%), "ФСК ЕЭС" (-1%), "Газпром нефти" (-0,9%), "Норникеля" (-0,9%), "Роснефти" (-0,9%).

В США накануне индексы упали до минимума за месяц на сообщениях о планах США ввести новые пошлины на китайские товары. Трамп в четверг пообещал ввести с 1 сентября новые пошлины в размере 10% на импортируемые товары из Китая стоимостью $300 млрд в год. Президент подчеркнул, что новые пошлины коснутся товаров, в отношении которых они еще не вводились. Пошлины в размере 25% уже действуют в отношении товаров из Китая на $250 млрд, напомнил Трамп.

Дополнительным негативным фактором стали слабые статданные: индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июле понизился до 51,2 пункта с 51,7 пункта месяцем ранее. Индекс снизился по итогам четвертого месяца подряд и опустился до минимального уровня с августа 2016 года.

Теперь внимание рынка направлено на отчет по рынку труда США, который будет опубликован в пятницу. Аналитики ожидают, что отчет укажет на рост числа рабочих мест в июле на 165 тыс. после повышения на 224 тыс. в мае, а также на снижение безработицы до 3,6% с 3,7%.

В пятницу в Азии также преобладает негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 упал на 2,1%, китайский Shanghai Composite теряет 1,4%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%).

Нефть утром в пятницу корректируется вверх после самого сильного за четыре года обвала накануне на новостях о планах США ввести новые пошлины на импорт китайских товаров; цена Brent находится на $1,8 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в четверг.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $61,66 за баррель (+1,9% и -7% в четверг), сентябрьская цена WTI - $54,78 за баррель (+1,5% и -7,9% накануне).

Как отмечает руководитель аналитического отдела ИК "Инстант инвест" Александр Тимофеев, не успели рынки переварить итоги заседания ФРС и оценить исход очередного раунда китайско-американских переговоров, как Трамп решил "разрядить обстановку" на мировых площадках, внезапно заговорив о введении с 1 сентября 10%-ных пошлин на китайскую продукцию на оставшиеся $300 млрд. В ходе переговоров на этой неделе стороны не пришли к значимым прорывам, но оценили диалог как благоприятный, поэтому свежая провокация хозяина Белого дома стала настоящим потрясением для инвесторов. В ответ на твит Трампа "покраснели" все рисковые активы, а защитные иена, франк и золото закономерно прибавили в весе.

После угрозы Трампа беспокойство по поводу замедления мировой экономики, которое за последнее время слегка приглушилось за счет мягкой риторики центробанков, полноценно вернется на сцену. Пекин уже прокомментировал идею Трампа, причем пока в довольно сдержанном ключе, заявив, что введение новых пошлин - это не тот способ, который поможет разрешить разногласия двух стран.

В ближайшей перспективе мировые площадки продолжат отыгрывать эскалацию напряженности между двумя экономиками, и это определенно не пойдет на пользу российскому рынку акций. Индекс МосБиржи может опуститься к отметке 2700 пунктов и даже ниже. Нефть Brent на заявлениях Трампа падала в район психологической отметки $60 за баррель, после чего пытается отскочить. Распродажи в сырьевом сегменте были чрезмерно эмоциональными и неоправданными, и если в ближайшее время не появится дополнительного негатива, то уровень $60 должен выстоять и послужить плацдармом для отскока, поскольку в целом фундаментальные показатели рынка сейчас не предполагают агрессивного обвала цен, считает Тимофеев.

Аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский также отмечает, что итоги заседания Федрезерва недолго оставались ключевой темой на рынках, внимание инвесторов теперь переключилось на вопросы торговых противоречий между США и Китаем. В среду завершились первые с мая очные переговоры между торговыми представительствами стран - никакого прорыва в ходе диалога не было достигнуто, но стороны традиционно охарактеризовали переговоры как "конструктивные" и заявили о намерении продолжить дискуссию в сентябре. Однако Трамп неожиданно объявил о введении новых пошлин в отношении китайских товаров, что вновь вернуло на рынок опасения негативного влияния торговых противоречий на темпы роста мировой экономики.

Уход от риска на глобальных рынках привел к снижению доходностей 10-летних Treasuries ниже 1,9%. Кривая UST стала инвертирована уже на участке до 5 лет. Вероятность понижения ставки ФРС на сентябрьском заседании, согласно фьючерсам на ставку, увеличилась с 62% до 94%. В пятницу в центре внимания будет находиться публикация данных по американскому рынку труда. Резкое ухудшение настроений на глобальных рынках и масштабное снижение нефтяных котировок заставляют ожидать ухода индекса МосБиржи в диапазон 2650-2700 пунктов. В текущих условиях влияние внешних факторов для российского рынка выглядит определяющим, считает аналитик.