Поиск

США и талибы объявили о возобновлении переговоров в Дохе

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Переговоры между представителями талибов и США в Дохе возобновятся сегодня, сообщил утром в субботу в твиттере представитель запрещенного в России движения "Талибан" Забиулла Муджахид.

"Переговоры (...) возобновятся сегодня в 10:00 часов в Катаре", - говорится в сообщении Муджахида.

Накануне вечером о возобновлении переговоров с талибами сообщал также Специальный представитель США по примирению в Афганистане Залмай Халилзад.

"Просто добрался до Дохи, чтобы возобновить переговоры с талибами. Мы преследуем мирное соглашение, а не соглашение о выводе войск, мирное соглашение, которое позволяет вывод. Наше присутствие в Афганистане основано на условиях, и любой вывод будет основан на условиях", - говорится в сообщении Халилзада в твиттере.

"Талибы дают понять, что хотели бы заключить соглашение. Мы готовы к хорошему соглашению", - заявил американский дипломат.

США Афганистан

Новости

Трамп заявил о "смерти" проблемы, мешавшей налаживать отношения с РФ

Трамп заявил о "смерти" проблемы, мешавшей налаживать отношения с РФ

Трамп верит в возможность заключения соглашения по ядерному оружию с РФ и Китаем

Трамп заявил, что обсуждал с РФ и Китаем соглашение по ядерному оружию

Во Франции назвали самое дорогое в мире вино

Во Франции назвали самое дорогое в мире вино

В НАТО не стали обещать новое соглашение по контролю над вооружением с РФ

Пентагон займется неядерными ракетами наземного базирования

Путин упростил предоставление вида на жительство гражданам Украины

Пожар в соборе Парижской Богоматери

Прерванные на деконтаминацию работы в Нотр-Даме возобновят в середине августа

Прерванные на деконтаминацию работы в Нотр-Даме возобновят в середине августа
Отравление Сергея Скрипаля

СМИ узнали причину введения второго пакета санкций по "делу Скрипалей"

Зеленский подтвердил, что глава его офиса написал заявление об увольнении

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');