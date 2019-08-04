Переговоры делегаций США и талибов возобновились в столице Катара

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В столице Катара Дохе возобновились переговоры делегации США и запрещенного в РФ движения "Талибан".

"Сегодня мы начали переговоры, которые могут занять несколько дней. Если соглашение будет окончательно оформлено, оно позволит всем иностранным войскам покинуть Афганистан в течение определенного периода, а также откроет двери для переговоров с афганскими движениями", - написал в субботу вечером в твиттере пресс-секретарь политического управления талибов Сухайль Шахин.

В субботу во второй половине дня в Дохе возобновились переговоры делегации США и запрещенного движения "Талибан". Это уже восьмой по счету раунд, на котором стороны обсуждают два блока вопросов: вывод иностранных войск из Афганистана и связанные с ним гарантии того, что территория этой страны больше не станет представлять угрозу для США (и других стран).

По второму блоку, состоящему из двух частей - прекращение огня и межафганские переговоры - по завершении седьмого раунда переговоров имелись разногласия: талибы настаивали, что начнут обсуждать его только после получения от США графика вывода их войск из страны. США в свою очередь считают, что реализация первого блока напрямую связана с прекращением огня в стране и началом межафганского диалога.

Ранее Специальный представитель США по примирению в Афганистане Залмай Хализад сообщил в твиттере, что "талибы показали признаки того, что они хотят, чтобы соглашение было завершено".

"Мы готовы к хорошей сделке", - заявил американский дипломат.

"Мы хотим мирного соглашения, а не соглашение о выводе (войск). Наше присутствие в Афганистане зависит от условий, и любой вывод будет зависеть от условий", - отметил Халилзад.

Между тем, официальный представитель талибов Забихулла Муджахид сообщил в субботу утром, что боевики движения захватили "старый город" в административном центре уезда Ишкамыш провинции Тахар. В пятницу вечером и в субботу утром талибы, как утверждает Муджахид, также подвергли ракетному обстрелу американскую базу Баграм.

В то же время в субботу утром афганская армия объявила о ликвидации трех ключевых лидеров "Талибана" на западе страны. Теневой губернатор запрещенного экстремистского движения "Талибан" в провинции Фарах мулла Абдул Бари убит в результате авиаудара вечером в пятницу, сообщил пресс-центр министерства обороны Афганистана.

Кроме Абдул Бари, в ходе авиаудара были убиты также координатор действий вооруженных групп талибов в западных провинциях мулла Саид, а также командир талибов в провинции Фарах мулла Садек, говорится в сообщении. Отмечается, что воздушная атака на позиции талибов была осуществлена в пятницу в 20:10 (18:40 по Москве) на территории уезда Хак Сафид провинции Фарах.