Стрельба произошла в магазине в Техасе

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Стрельба произошла внутри или рядом с торговым центром Cielo Vista Mall в Эль-Пасо (штат Техас), сообщает ABC News.

По данным других СМИ, инцидент произошел в магазине Walmart.

Есть ли пострадавшие, неизвестно.

Местная полиция в твиттере сообщает, что стрелок пока на свободе. Гражданам рекомендовано избегать посещения этого района.

Между тем, по данным источника CBS News, он услышал порядка 10 выстрелов неподалеку от магазина Walmart, а также видел двух человек с огнестрельным оружием.