Стрельба произошла в магазине в Техасе
Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Стрельба произошла внутри или рядом с торговым центром Cielo Vista Mall в Эль-Пасо (штат Техас), сообщает ABC News.
По данным других СМИ, инцидент произошел в магазине Walmart.
Есть ли пострадавшие, неизвестно.
Местная полиция в твиттере сообщает, что стрелок пока на свободе. Гражданам рекомендовано избегать посещения этого района.
Между тем, по данным источника CBS News, он услышал порядка 10 выстрелов неподалеку от магазина Walmart, а также видел двух человек с огнестрельным оружием.