Почти 20 человек ранены при стрельбе в Техасе

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - По меньшей мере 18 человек получили ранения при стрельбе в городе Эль-Пасо в американском штате Техас, сообщает в субботу The Hill.

О состоянии здоровья раненых информации пока не поступало.

Кроме того, полиция Эль-Пасо сообщила, что вооруженных людей может быть больше, а не один, как считалось ранее.

"У нас есть данные о том, что стрелков несколько", - говорится в заявлении полиции в твиттере.

Ранее полиция Эль-Пасо подтвердила информацию о стрельбе в районе улиц Hawkins и Gateway East поблизости от магазина Walmart и торгового центра.

По данным источника CBS News, он услышал порядка 10 выстрелов неподалеку от магазина Walmart. Он заявил, что видел двух человек с огнестрельным оружием.