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Девять человек убиты при стрельбе в Огайо

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В результате стрельбы в городе Дейтон штата Огайо в США убиты 10 человек, включая нападавшего, сообщила в воскресенье местная полиция.

Еще 16 человек получили ранения,

По свидетельству очевидцев, в ночь на воскресенье злоумышленник открыл огонь по прохожим из автоматической винтовки на одной из улиц города. Свидетели заявили о "40-50 выстрелах". Пока о личности стрелка не сообщается.

Инцидент в Огайо произошел менее чем через сутки после того, как 21-летний мужчина устроил стрельбу в супермаркете Walmart в Эль Пасо, штат Техас, где были убиты 20 человек и еще 26 человек получили ранения.

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