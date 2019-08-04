Несколько человек погибли при стрельбе в американском штате Огайо

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В результате стрельбы в городе Дейтон, штат Огайо, погибли несколько человек, сообщает издание Dayton Daily News. Источники журналистов уточняют, что погибших могло быть от семи до 10 человек. Официально эти данные не подтверждены.

Инцидент произошел возле одного из баров. По данным полиции, стрелков было двое. Один из них сразу был ликвидирован полицейскими. Еще один подозреваемый бежал с места преступления на машине

Стрельба в Огайо произошла буквально через несколько часов после того, как 21-летний мужчина устроил стрельбу в супермаркете Walmart в Эль Пасо, штата Техас, где были убиты 20 человек и еще 26 человек получили ранения.