Около 20 человек отравились в одном из кафе в Якутии

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Возбуждено уголовное дело после массового отравления в одном из кафе Вилюйского района Якутии, где пострадало 17 человек, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"С 9 по 12 июля в Вилюйске 17 граждан, в том числе десять несовершеннолетних, употребляли пищу в одном из местных кафе. Позже, они обратились за помощью в медучреждение, где им постановили диагноз сальмонеллез. Двум несовершеннолетним диагностирована бактериальная кишечная инфекция и острый гастроэнтерит", - говорится в сообщении.

Отмечено, что в ходе лабораторной проверки в отобранных смывах и образцах готовых блюд обнаружены бактерии группы кишечной палочки и рода Salmonella. При осмотре рабочих помещений кафе выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей).