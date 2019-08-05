Поиск

Около 20 человек отравились в одном из кафе в Якутии

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Возбуждено уголовное дело после массового отравления в одном из кафе Вилюйского района Якутии, где пострадало 17 человек, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"С 9 по 12 июля в Вилюйске 17 граждан, в том числе десять несовершеннолетних, употребляли пищу в одном из местных кафе. Позже, они обратились за помощью в медучреждение, где им постановили диагноз сальмонеллез. Двум несовершеннолетним диагностирована бактериальная кишечная инфекция и острый гастроэнтерит", - говорится в сообщении.

Отмечено, что в ходе лабораторной проверки в отобранных смывах и образцах готовых блюд обнаружены бактерии группы кишечной палочки и рода Salmonella. При осмотре рабочих помещений кафе выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей).

Якутия

Новости

Более 10 человек погибли в результате взрыва в Каире

Власти рассказали подробности о стрелке из Огайо

Власти рассказали подробности о стрелке из Огайо

Глава белорусского ЦИК назвала возможную дату выборов президента

Что произошло за день: воскресенье, 4 августа

В Камбодже умер идеолог Красных Кхмеров

Иран задержал иностранный танкер за контрабанду нефти

Несколько человек погибли при стрельбе в американском штате Огайо

Француз пересек Ла-Манш на флайборде

Француз пересек Ла-Манш на флайборде

Что случилось этой ночью: воскресенье, 4 августа

В Японии госпитализировали женщину с подозрением на Эболу

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');