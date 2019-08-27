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Девять человек в Иркутской области отравились роллами из ресторана доставки

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Специалисты Роспотребнадзора проводят проверку по факту госпитализации с симптомами пищевого отравления девяти человек в городе Усолье-Сибирское Иркутской области, сообщили во вторник агентству "Интерфакс" в региональном управлении ведомства.

"Все госпитализированные в минувшие выходные употребляли в пищу суши и роллы, которые заказывали в местном ресторане доставки японской кухни "Суши Тайм". По данному факту начато эпидемиологическое расследование. Деятельность заведения временно приостановлена", - сообщила пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по региону Светлана Каурова.

Она уточнила, что среди пострадавших два ребенка. Все находятся в инфекционной больнице Усолья-Сибирского.

Иркутская область

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