Глава Гонконга впервые за долгое время высказалась о протестах

Жители города выходят на улицы, чтобы предотвратить принятие закона об экстрадиции в КНР

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Глава администрации китайского Гонконга Кэрри Лэм заявила журналистам в понедельник, что в результате продолжающихся протестных выступлений ситуация в гонконгскогом обществе стала опасной и нестабильной.

"Наше общество стало опасным и нестабильным. Большинство населении Гонконга пребывают в состоянии большой тревоги", - сказала она.

Лэм напомнила, что администрация отказалась от рассмотрения вызвавших широкий проест населения поправок к закону об экстрадиции. В то же время она отметила, что выполнение некоторых требований демонстрантов, в частности, амнистирование арестованных за явное нарушение законодательства участников протестных акций, неприемлемо в обществе, которое живет по закону.

В ответ на выдвигаемое протестующими требование о ее отставке, Лэм сказала, что продолжит возглавлять свою команду, чтобы противостоять проблемам, созданным поправками к закону.

"Я не думаю, что в данный момент моя отставка или отставка моих коллег обеспечит лучшее решение", - сказала она.

Как сообщалось, протестующие в Гонконге призвали к проведению всеобщей забастовки, которая может парализовать этот азиатский финансовый центр, сообщают западные СМИ.

Утром в понедельник уже была нарушена работа шести линий метро, отменены более 200 рейсов различных авиакомпаний.

В субботу и воскресенье в связи с массовыми беспорядками полиция была вынуждена применить против демонстрантов слезоточивый газ, 44 человека были арестованы за "преступления, включая незаконные собрания и нападения".

Массовые протесты начались в Гонконге в начале июня в ответ на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые позволили бы выдачу подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая. После того, как власти Гонконга отказались от внесения поправок, демонстранты начали требовать расследования применения полицией против участников протестов чрезмерно жестких методов.Официальное китайское агентство "Синьхуа" в воскресенье предупредило, что "центральное правительство не будет сидеть, сложа руки" и не позволит протестам продолжаться.

"Мы твердо верим в то, что Гонконг сможет преодолеть предстоящие трудности и вызовы", - говорилось в комментарии агентства.