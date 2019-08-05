Последовавшая за демонстрациями забастовка в Гонконге привела к транспортному коллапсу

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В понедельник в Гонконге произошел транспортный коллапс, после того как сотрудники многих компаний и учреждений не вышли на работу, сообщает агентство Associated Press.

Из-за забастовки в Гонконге отменили уже более 200 авиарейсов. Движение железнодорожного транспорта до аэропорта временно прекращено. Ранее демонстранты перекрыли входы в метро и разместились на территории парков и площадей.

Помимо забастовки также состоялась очередная манифестация противников закона об экстрадиции подозреваемых в преступлении материковому Китаю. При разгоне протестов полиция вновь применила слезоточивый газ. Столкновения между полицейскими и демонстрантами произошли в одном из центральных районов, когда участники протестов попытались заблокировать крупную автомагистраль.

Sham Shui Po police fired more rounds of tear gas in a densely populated neighbourhood @SCMPNews pic.twitter.com/7I8j90lUmI — Phila Siu (Bobby) (@phila_siu) August 5, 2019

В свою очередь South China Morning Post сообщает, что протестующие подожгли дерево перед домом, где живут семьи полицейских, и забросали его камнями. Кроме того, манифестанты сорвали флаг КНР на паромном причале и бросили его в воду. СМИ сообщают, что за информацию, которая поможет идентифицировать этого человека, назначено вознаграждение в 1 млн гонконгских долларов ($127 600).

Protesters took down the Chinese national flag from the pole at the Tsim Sha Tsui Star Ferry Pier and dumped it onto the Victoria Harbour @SCMPNews pic.twitter.com/CGZfeNL06Z — Phila Siu (Bobby) (@phila_siu) August 5, 2019

BREAKING - Fighting has broken out at North Point between Protesters and local residents. #HongKongProtests #HongKong pic.twitter.com/6MarDFjeAP — Michael Zhang 張雨軒 (@YuxuanMichael) August 5, 2019

Несмотря на сложившуюся ситуацию, глава администрации Гонконга Кэрри Лэм заявила журналистам, что не собирается уходить в отставку. Она отметила, что в результате продолжающихся протестов ситуация в гонконгском обществе стала опасной и нестабильной.

4 и 5 августа в связи с массовыми беспорядками в Гонконге полиция была вынуждена применить против демонстрантов слезоточивый газ, 44 человека были арестованы за "преступления, включая незаконные собрания и нападения".

Официальное китайское агентство "Синьхуа" в воскресенье предупредило, что "центральное правительство не будет сидеть, сложа руки" и не позволит протестам продолжаться.