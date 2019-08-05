Поиск

Первый космонавт из ОАЭ угостит экипаж МКС национальными блюдами

Он повезет на орбиту мадрубу, салуну и балалит

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В гостевой набор космического питания для первого космонавта из Объединенных Арабских Эмиратов войдут три традиционных блюда - мадруба с курицей, салуна с жарким из ягнятины с овощами и вермишель с омлетом балалит. Меню разработали в "Главкосмосе", сообщила эта компания.

Полет астронавта будет недолгим, гостевой рацион ему дадут, чтобы продемонстрировать экипажу МКС особенности национальной кухни ОАЭ, добавил представитель "Главкосмоса".

Балалит и салуну поместят в алюминиевые банки, мадрубу - в тубы, их можно будет есть сразу после вскрытия. Ранее сообщалось, что вместе с астронавтом на МКС отправят семь наборов, в которых будет в общей сложности больше 200 стограммовых банок и ста туб с национальной едой.

Создать такое меню компании предложили в Космическом центре Мухаммеда Бин Рашида, в работе участвуют сотрудники Института медико-биологических проблем РАН и "Лаборатории космического питания".

Руководство центра Мухаммеда Бин Рашида договорилось с "Роскосмосом" об отправке на МКС гражданина ОАЭ в 2018 году. К полету готовятся Хазаа аль-Мансури и Султан ан-Нияди. В сентябре 2019 года на МКС полетит один из них.

Всего будет изготовлено более 274 стограммовых банок с салуной и балалетом и 137 туб объемом 165 миллилитров для мадрубы. Из них сформируют девять наборов, семь из которых отправятся на МКС.

МКС ОАЭ Роскосмос Главкосмос

Новости по теме

Новости

Трамп призвал ужесточить закон о продаже оружия в США

Трамп призвал ужесточить закон о продаже оружия в США

В Бразилии наркобарон чуть не сбежал из тюрьмы, переодевшись собственной дочерью

Индия лишит привилегий штат Джамму и Кашмир, за который спорит с Пакистаном

Индия лишит привилегий штат Джамму и Кашмир, за который спорит с Пакистаном

Эрдоган объявил о военной операции против курдов в Сирии

Что случилось этой ночью: понедельник, 5 августа

В результате взрыва в Каире погибли 17 человек

В результате взрыва в Каире погибли 17 человек

Глава Гонконга впервые за долгое время высказалась о протестах

Глава Гонконга впервые за долгое время высказалась о протестах

Около 20 человек отравились в одном из кафе в Якутии

Более 10 человек погибли в результате взрыва в Каире

Власти рассказали подробности о стрелке из Огайо

Власти рассказали подробности о стрелке из Огайо
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');