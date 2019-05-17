Первому астронавту ОАЭ для питания на МКС приготовят консервы с арабскими блюдами

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Космическое питание для первого в истории Объединенных Арабских Эмиратов астронавта Хаззы аль-Мансури будет включать в себя блюда арабской кухни, следует из материалов системы "СПАРК-маркетинг".

В частности, для Аль-Мансури будет приготовлена космическая версия мадрубы (тушеная рыба или курица с рисом, овощами и специями в сливочном соусе). Вторым блюдом станет балалет - обжаренная сладкая лапша с корицей, шафраном и кардамоном.

Кроме того, на МКС отправят запас консервов с салуной - острым бульоном с овощами, который употребляют как самостоятельное блюдо или с рисом.

Всего будет изготовлено более 274 стограммовых банок с салуной и балалетом и 137 туб объемом 165 миллилитров для мадрубы. Из них сформируют девять наборов, семь из которых отправятся на МКС.

Изготовление космического питания для астронавта ОАЭ обойдется почти в 2,5 млн рублей.

Ране сообщалось, что Аль-Мансури должен отправиться на МКС 25 сентября этого года вместе с россиянином Олегом Скрипочкой и американкой Джессикой Миер.

В настоящее время первый астронавт ОАЭ вместе со своим соотечественником Султаном аль-Нейади проводит тренировки в Центре подготовки космонавтов (ЦПК). Он вернется на Землю 3 октября на корабле "Союз МС-12" вместе с астронавтом NASA Ником Хейгом и космонавтом "Роскосмоса" Алексеем Овчининым.

Астронавту из США Кристине Кук, прилетевшей на МКС 14 марта с россиянином и американцем, придется задержаться на орбите, так как в корабле только три места. Она вернется на Землю другим кораблем со Скрипочкой и Миер 6 февраля 2020 года, установив рекорд для женщин по продолжительности пребывания в космосе.

Полет астронавта ОАЭ приведёт к продлению времени нахождения на станции и члена другой экспедиции. Дольше запланированного на орбите пробудет Эндрю Морган, который 20 июля отправится в космос вместе с россиянином Александром Скворцовым и астронавтом Европейского космического агентства (ESA) Лукой Пармитано из Италии.