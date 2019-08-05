Новые экологичные трубочки для напитков в McDonald's оказались не подлежащими переработке

Они бумажные, но слишком толстые, и их приходится выбрасывать в обычный мусор

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Бумажные соломинки для коктейлей, на которые перешли все рестораны сети фастфуда McDonald's в Великобритании, как оказалось, не поддаются переработке. Как сообщает BBC News, компания выпустила рекомендацию о том, что эти трубочки теперь нужно выбрасывать вместе с остальным мусором.

Все заведения McDonald's в Великобритании и Ирландии осенью 2018 года отказались от пластиковых трубочек, чтобы сократить загрязнение окружающей среды, и перешли на картонные, которые производят на заводе компании Transcend Packaging в Уэльсе. Пластиковые соломинки было можно перерабатывать, однако компания все же заменила их на бумажные. Теперь оказалось, что бумажные перерабатывать не получается, потому что они слишком плотные и их перестали принимать компании по переработке бумажных стаканчиков.

McDonald's перешел на плотные соломинки из-за жалоб клиентов. Они говорили, что бумажные трубочки растворяются еще до того, как они успевают допить свою порцию. Особенно это оказалось неудобно с молочными коктейлями. Компания пошла им навстречу.

Теперь в McDonald's ищут решение проблемы, а пока клиентам и сотрудникам рекомендуют выбрасывать трубочки вместе с обычным мусором, которые не идет на переработку. Потребители же ведут сбор подписей под петицией с требованием вернуть пластиковые соломинки, по данным ВВС, ее подписали 51 тысяча человек.

Сеть McDonald's в Великобритании ранее использовала 1,8 млн соломинок в день.В апреле 2018 года британское правительство предложило запретить использование в стране ряда одноразовых изделий из пластика, в том числе соломинок для коктейлей и палочек для чистки ушей, поскольку они попадают в водосток, оттуда - в реки и моря и засоряют мировой океан. Некоторые виды пластика в одноразовых изделиях не разлагаются на протяжении сотен лет.