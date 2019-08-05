Боевики обстреляли российскую авиабазу "Хмеймим"

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Боевики атаковали российскую авиабазу "Хмеймим" в Сирии реактивными снарядами, сообщили в Минобороны РФ.

В понедельник, 5 августа, около 14:30 по московскому времени, база была атакована реактивными снарядами залпового огня. Их пуск был зафиксирован средствами контроля воздушного пространства.

Разрушений или пострадавших на российской авиабазе нет, она функционирует в плановом режиме.

Однако, по информации сирийских органов безопасности, снаряды упали на близлежащий населенный пункт Руайсэд Афиф, в результате чего получили ранения четыре местных жителя.