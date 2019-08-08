Два сирийца погибли при обстреле российской авиабазы Хмеймим боевиками

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Боевики обстреляли российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, от взрыва реактивных снарядов погибли два мирных жителя, сообщили в Минобороны России.

8 августа около 16:00 по московскому времени средства контроля воздушного пространства авиабазы зафиксировали пуск четырех реактивных снарядов залпового огня с северо-западного направления из района населенного пункта Кбана в горной Латакии. В 16:03 эти снаряды разорвались в поселении, расположенном в 2 км от Хмеймима.

По данным сирийских органов безопасности, погибли два местных жителя, еще четверо были ранены. Российская авиабаза и находившиеся на ней люди не пострадали.

Другие атаки боевиков

5 августа военные сообщали о том, что боевики выпустили по Хмеймиму три реактивных снаряда. По данным Минобороны, в результате обстрела база не пострадала, но четыре местных жителя получили ранения.

Начальник Главного оперативного управления российского генштаба Сергей Рудской сообщал, что средства ПВО Хмеймима отразили атаки на авиабазу 17 и 21 июля. По данным Минобороны, боевики также предпринимали пять попыток обстрелять авиабазу в мае и 12 - в апреле.