Ракета "Протон-М" успешно вывела на орбиту спутник Минобороны РФ

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Спутник Минобороны РФ, запущенный во вторник с космодрома "Байконур", успешно выведен в установленное время на расчетную орбиту, сообщили в министерском департаменте информации и массовых коммуникаций.

Ракета-носитель "Протон-М" была запущена с космодрома Байконур в Казахстане во вторник в 00:56 по московскому времени. Ее старт и выведение спутника в интересах Минобороны на орбиту прошли в штатном режиме.

Ранее первый замкомандующего космическими войсками воздушно-космических сил Игорь Морозов говорил, что планируемый в 2019 году запуск станет последним пуском в интересах Минобороны, проведенным на "Байконуре", после этого все пуски будут проводиться с "Плесецка".

Официально о типе и назначении спутника не сообщалось, однако в мае глава Минобороны РФ Сергей Шойгу говорил, что в 2019 году для военных планируется запустить два модернизированных спутника связи "Меридиан-М". Кроме того, по его словам, в этом году должно завершиться формирование орбитальной группировки военной связи "Благовест" из четырех космических аппаратов. Шойгу подчеркнул, что это позволит расширить зоны доступности спутниковой связи в РФ и за ее пределами, в том числе в арктической зоне.