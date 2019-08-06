Четверо украинских военных погибли за полдня в Донбассе

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - С начала суток и до полудня вторника в результате обстрелов в Донбассе погибли четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины, сообщили в пресс-центре украинского Минобороны.

Как сообщил на брифинге полковник Дмитрий Гуцуляк, противник в течение часа с 00:45 обстреливал украинских военных у села Богдановка в Донецкой области с использованием боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, в 10:20 начался обстрел из ручного противотанкового гранатомета вблизи Павлополя.

Позже секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк заявил, что обстрел украинских военных в районе села Павлополь является грубым нарушением договоренностей о перемирии. По его словам, во вторник в результате этого обстрела во вторник погибли четверо украинских военнослужащих - бойцы 36-й бригады морской пехоты, которые занимались инженерным оборудованием позиций взводно-опорного пункта.

При этом глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил во вторник, что Киев не стремится к миру, продолжая обстреливать объекты инфраструктуры Донбасса. Так, по его словам, в понедельник украинские военные нарушили перемирие и обстреляли из крупнокалиберных пулеметов школу в Горловке. Пушилин добавил, что обстрелы со стороны ВСУ ведутся фактически ежедневно, страдают мирные граждане.

С 00:01 21 июля вдоль всей линии разграничения в Донбассе был установлен "режим тишины", предусматривающий обоюдное прекращение ведения огня из всех видов вооружения. Вместе с тем практически ежедневно стороны конфликта обвиняют друг друга в его нарушении.