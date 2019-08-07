Зеленский созвал срочное совещание по ситуации в Донбассе

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский проводит срочное совещание по ситуации в зоне проведение операции Объединенных сил на Донбассе.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главы государства, срочное совещание было созвано в среду утром. В нем участвуют начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак, заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк, а также представители военной разведки.

Накануне в Минобороны Украины сообщили о гибели за 12 часов четырех украинских военных в результате обстрелов. После этого Зеленский призвал лидеров стран "нормандской четверки" немедленно провести встречу.

В работе "нормандского формата" по урегулированию ситуации в Донбассе, помимо Украины, принимают участие Германия, Франция и Россия.

На всей линии разграничения в Донбассе с 21 июля был установлен "режим тишины", предусматривающий прекращение огня, однако стороны конфликта регулярно обвиняют друг друга в его нарушении.