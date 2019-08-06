Источник опроверг связь с Россией сбитого в Ливии Ил-76 с грузом оружия

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В Ливийской национальной армии (ЛНА) генерала Халифы Хафтара заявили во вторник, что уничтожили на авиабазе в городе Мисурата самолет Ил-76, доставивший груз оружия. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на СМИ, поддерживающие ЛНА.

Чей это самолет, агентство не уточняет. Сообщается лишь, что он "российского производства". Между тем информированный источник сообщил "Интерфаксу", что этот самолет не имеет отношения к России.

В некоторых сообщениях утверждается, что самолет доставил противникам Хафтара груз из Турции.

В июле поступали сообщения об обстрелах силами Хафтара двух Ил-76, зарегистрированных на Украине. Тогда, как напоминает Bloomberg, в МИД Украины подтвердили этому агентству факт обстрела в Ливии двух самолетов, принадлежащих чартерным компаниям, а также - сообщили о гибели одного из пилотов.

В сообщении, размещенном на порталах, поддерживающих ЛНА, говорится, что армия Хафтара своими действиями предостерегла "иностранные государства" от снабжения ее противников оружием.

"Наши военно-воздушные силы нанесли несколько ударов по авиабазе в Мисурате", - приводят западные СМИ выдержки из сообщения информационного центра сил, поддерживающих Хафтара.

В нем указывается, что удары были нацелены как на средства противовоздушной обороны, так и на самолет, "перевозивший военное снаряжение, беспилотники и ракеты".

Ливийское двоевластие

В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие. На востоке страны, в городе Тобрук, находится парламент, а на западе, в столице Триполи, базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством Файеза Сарраджа.

Власти на востоке страны действуют независимо от Триполи, опираясь на национальную армию во главе с маршалом Халифой Хафтаром.

Весной 2019 года в Ливии обострился конфликт между двумя противоборствующими сторонами: 4 апреля Хафтар объявил о начале наступления ливийской национальной армии на Триполи.

В свою очередь премьер-министр Саррадж объявил мобилизацию правительственных сил для того, чтобы остановить продвижение армии Хафтара.

Bloomberg отмечает, что обе стороны конфликта в Ливии обладают лишь незначительными возможностями для нанесения авиаударов. Нередко их наносят беспилотники, причем ЛНА получают через ОАЭ собранные в Китае летательные аппараты, а войска правительства национального согласия использует турецкие БПЛА.