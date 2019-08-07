В МИД Украины подтвердили обстрел украинского самолета в ливийском аэропорту

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Украины подтверждает информацию об обстреле украинского самолета в аэропорту ливийского города Мисурата.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе дипломатического ведомства со ссылкой на информацию Государственной авиационной службы Украины, 5 августа в 00:17 по местному времени при разгрузке украинский самолет был поврежден в результате ракетной атаки на аэропорт.

В ответе министерства на запрос агентства говорится, что в результате атаки была уничтожена хвостовая часть самолета, легкие ранения получил оператор экипажа. Люди с самолета были эвакуированы в безопасное место.

При этом дипломаты уточнили, что самолёт выполнял рейс по транспортировке гуманитарного груза для нужд Общества Красного Полумесяца Ливии и имел все необходимые разрешения.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на заявление Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара сообщило, что войска ЛНА уничтожили на авиабазе в Мисурате самолет Ил-76, доставивший груз оружия. В сообщениях местных СМИ утверждалось, что самолет доставил противникам Хафтара груз из Турции.

Агентство не уточняло, какой стране принадлежал самолет, сообщая лишь, что он "российского производства". Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что самолет не связан с Россией.

В июле поступали сообщения об обстрелах силами Хафтара двух Ил-76, зарегистрированных на Украине. Тогда, как напоминает Bloomberg, в МИД Украины подтвердили факт обстрела в Ливии двух самолетов, принадлежащих чартерным компаниям, а также сообщили о гибели одного из пилотов.

В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны, в городе Тобрук, находится парламент, а на западе, в столице Триполи, базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством Файеза Сарраджа. Власти на востоке страны действуют независимо от Триполи, опираясь на национальную армию во главе с маршалом Хафтаром.

Весной 2019 года в Ливии обострился конфликт между двумя противоборствующими сторонами: 4 апреля Хафтар объявил о начале наступления ливийской национальной армии на Триполи. В свою очередь премьер-министр Саррадж объявил мобилизацию правительственных сил для того, чтобы остановить продвижение армии Хафтара.