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Пятьсот богатейших людей мира потеряли $117 млрд за день

Пятьсот богатейших людей мира потеряли $117 млрд за день
Фото: Reuters

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Пятьсот самых богатых людей мира потеряли $117 млрд, или 2,1% общего состояния, из-за падения котировок на рынках США в понедельник.

По данным агентства Bloomberg, 21 миллиардер потерял в этот день $1 млрд или больше. Состояние богатейшего человека мира, основателя Amazon Джеффа Безоса уменьшилось на $3,4 млрд, однако свой статус самого крупного миллиардера он все же сохранил.

На втором месте по уровню потерь за день оказался президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно, чье состояние уменьшилось на $3,2 млрд, на третьем - Марк Цукерберг, потерявший $2,8 млрд.

Даже с учетом потерь, 500 богатейших людей мира совокупно владеют $5,4 трлн, что на 11% больше, чем в январе.

Джефф Безос

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