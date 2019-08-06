Рынок акций РФ во вторник подрос после отката начала недели

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник отыграл откат индексов начала недели, спровоцированный эскалацией торговой войны США-КНР, при этом забуксовавшая в коррекции нефть не смутила "быков"; индексы МосБиржи и РТС поднялись к уровням 2680 и 1300 пунктов соответственно, при этом лидировали бумаги "Уралкалия" на новостях об оферте с премией к рынку, а также акции "Татнефти" на дивидендных новостях.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2683,35 пункта (+1,3%), индекс РТС - 1294,5 пункта (+1%); цены основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 3,3%.

Доллар просел до 65,3 рубля (-0,23 рубля).

Подорожали акции "Татнефти" (+3,3%, до 740 рублей; +0,4% "префы", до 663,7 рубля), "Норникеля" (+2%), "ЛУКОЙЛа" (+1,9%), "Яндекса" (+1,8%), Сбербанка (+1,7%), "ФСК ЕЭС" (+1,7%), "Распадской" (+1,6%), "Мосбиржи" (+1,5%), "Газпрома" (+1,4%), "Роснефти" (+1,4%), "Аэрофлота" (+1,2%), "НОВАТЭКа" (+1,2%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+1%), "РусАла" (+0,9%), "Мобильных телесистем" (+0,9%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,1%).

Совет директоров "Татнефти" на заочном заседании 5 августа рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие 2019 года в размере 40,11 рубля на все виды акций, говорится в сообщении компании. Реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов, закрывается 27 сентября.

"Полюс" в I полугодии увеличил долларовую EBITDA на 29%, до $1,1 млрд, что оказалось чуть лучше прогноза. Скорректированная EBITDA "Полюса" в рублевом выражении выросла на 40%, до 70,67 млрд рублей.

Просели акции "Мечела" (-1,8%), "Сургутнефтегаза" (-1,3%), "РусГидро" (-0,9%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,3%), "Северстали" (-0,3%) и скорректировались с максимумов акции ПАО "Полюс" (-0,8%, до 6791,5 рубля; максимум дня и новый пик - 6986,5 рубля).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Уралкалия" (+17,1%, до 117,54 рубля) после известий накануне вечером, что компания Rinsoco Trading, подконтрольная Дмитрию Лобяку, направила требование о выкупе акций "Уралкалия" по цене выше рынка - 120 рублей за бумагу. Предъявить бумаги к выкупу смогут владельцы акций по состоянию на 20 сентября. В свободном обращении находится 3,27% обыкновенных акций "Уралкалия". Исходя из цены оферты, на их выкуп Rinsoco потребуется 11,5 млрд рублей.

В июне Rinsoco выкупила по оферте 10,18% обыкновенных акций "Уралкалия" у "дочки" Сбербанка по цене 89,3 рубля за штуку. Осуществить выкуп акций с шагом 10% мажоритариям "Уралкалия" было нужно для того, чтобы начать процедуру squeeze out. После сделки "Уралхим" Дмитрия Мазепина, структура Лобяка и сам "Уралкалий", признанные одной группой лиц, контролируют 96,73% обыкновенных акций калийной компании. Основной бенефициар "Уралкалия" Мазепин ранее заявлял, что компания планирует в этом году завершить squeeze out и сбалансировать акционерную структуру. Решение о делистинге акций с "Московской биржи" было принято в 2017 году.

Также выросли бумаги ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (+6,7%), "МРСК Северного Кавказа" (+6,1%), "префы" ПАО "Куйбышевазот" (+5,9%), акции ПАО "АЛРОСА-Нюрба" (+4,5%), "Трансконтейнера" (+4,2%), "префы" "Ленэнерго" (+3,3%).

Подешевели бумаги ПАО "Галс-Девелопмент" (-4,2%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (-2,3%), АДР Qiwi (-2,2%), акции "ТГК-2" (-1,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 47,612 млрд рублей (из них 10,994 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

Зарубежные рынки

В США в понедельник индексы упали на 2,9-3,5% - максимальными темпами с начала года - на опасениях ухудшения торговых отношений между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп в выходные заявил о возможном введении дополнительных пошлин в отношении импортируемых из Китая товаров в отсутствие прогресса на торговых переговорах.

В понедельник ЦБ Китая установил справочный курс юаня на уровне около 6,9 юаня за $1 впервые с начала года, а на торгах в Гонконге китайская валюта пересекла рубеж 7 юаней за $1 впервые за 11 лет. Экономисты увидели в ослаблении юаня попытку ЦБ частично компенсировать негативные эффекты американских пошлин.

Трамп выступил с критикой действий китайского ЦБ, обвинив его в валютных манипуляциях, еще больше усилив опасения рынка. "Китай уронил курс своей валюты почти до исторического минимума. Это называется "валютная манипуляция". Федрезерв, вы слышите? Это грубое нарушение, которое сильно ослабит Китай со временем", - написал президент в твиттере.

В свою очередь, председатель Народного банка Китая (НБК, Центробанк страны) И Ган заявил, что Китай не будет намеренно снижать курс юаня или использовать свою валюту как оружие в торговой войне. Текущий курс юаня соответствует фундаментальным показателям китайской экономики и балансу спроса и предложения на рынке, говорится в его заявлении на сайте ЦБ.

Между тем, во вторник в Азии снижение индексов замедлилось (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, китайский Shanghai Composite потерял 1,6%), подрастает Америка (индекс S&P 500 растет на 0,6%), однако отскок в Европе оказался неудачным (CAC 40, FTSE, DAX после роста днем ушли вечером в "минус" на 0,1-0,8%).

Нефть также после дневных попыток коррекции вернулась к снижению на опасениях, что США введут новые пошлины на китайский импорт, а Китай примет ответные меры в отношении американской нефти, что увеличит предложение топлива. Цена Brent находится на $1,1 ниже уровня суточной давности.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $59,52 за баррель (-0,5% и -3,4% накануне), сентябрьская цена WTI - $54,43 за баррель (-0,5% и -1,7% в понедельник).