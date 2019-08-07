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МИД РФ заявил о задолженности Киева перед СНГ в 300 млн рублей

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Задолженность Украины перед Содружеством Независимых Государств (СНГ) превысила 300 млн рублей, заявили газете "Известия" в департаменте информации и печати МИД РФ.

В ведомстве отметили, что Киев прекратил платить взносы в бюджет СНГ еще в 2014 году, но формально Украина все еще является полноценным участником содружества: Киев не подавал в исполком СНГ официальных уведомлений о выходе из организации или из ее отраслевых советов. "Никаких препятствий для полноценного участия Украины в делах Содружества нет, — подчеркнули в МИД РФ.

В министерстве добавили, что размер задолженности перед СНГ и порядок ее погашения определяет Совет глав правительств СНГ. "На сегодняшний день сумма неперечисленных денежных средств, то есть фактическая задолженность Киева, составляет более 300 млн рублей", - пояснили в российском МИДе.

Кроме того, Украина как формальный член СНГ продолжает получать приглашения на заседания высших уставных органов, информацию об их итогах и т. д.

В МИД РФ также выразили надежду на то, что новые власти Украины проявят "прагматический, разумный подход" и сохранят членство в Содружестве.

В мае прошлого года Петр Порошенко, занимавший на тот момент пост президента Украины, подписал указ об отзыве представителей страны из всех уставных органов СНГ. В августе представительство Украины при СНГ было закрыто.

Украина СНГ РФ

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