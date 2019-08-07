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Службы черногорского аэропорта повредили российский Boeing 737

Самолет вылетел в Москву на 40 часов позже

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Новосибирская транспортная прокуратура начала проверку по факту задержки вылета из Черногории регулярного рейса Тиват-Москва авиакомпании "Глобус" (входит в группу S7), сообщает пресс-служба ведомства в среду.

По его данным, наземные службы черногорского аэропорта 4 августа повредили российский самолет. Из-за этого авиаперевозчик задержал вылет больше чем на 40 часов. Пассажиров резервным бортом доставили в Москву только 6 августа.

Прокуратура намерена оценить, насколько своевременно перевозчик предоставил резервный борт и соблюдались ли при этом права пассажиров.

РФ Черногория Москва Тиват S7

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