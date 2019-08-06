В СК прокомментировали сообщения о сбитых фонарях на взлетной полосе в Домодедово

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Следователи начали проверку по факту инцидента со сбитыми фонарями на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Домодедово.

По данным следствия, инцидент произошел утром в понедельник, 5 августа. Инженер аэродромной службы осматривал взлетно-посадочную полосу и заметил осколки стекол от разбитых фонарей.

Позже стало известно, что у самолета, прилетевшего из Москвы в Симферополь, были обнаружены повреждения на колесах шасси. На них нашли следы битого стекла.

Представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета (СК) Елена Марковская сообщила, что по данному факту организована доследственная проверка.

Ранее в СМИ сообщалось, что самолет при взлете из аэропорта Домодедово сбил 5 фонарей на взлетно-посадочной полосе.