Поиск

В СК прокомментировали сообщения о сбитых фонарях на взлетной полосе в Домодедово

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Следователи начали проверку по факту инцидента со сбитыми фонарями на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Домодедово.

По данным следствия, инцидент произошел утром в понедельник, 5 августа. Инженер аэродромной службы осматривал взлетно-посадочную полосу и заметил осколки стекол от разбитых фонарей.

Позже стало известно, что у самолета, прилетевшего из Москвы в Симферополь, были обнаружены повреждения на колесах шасси. На них нашли следы битого стекла.

Представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета (СК) Елена Марковская сообщила, что по данному факту организована доследственная проверка.

Ранее в СМИ сообщалось, что самолет при взлете из аэропорта Домодедово сбил 5 фонарей на взлетно-посадочной полосе.

СКР Домодедово Москва

Новости

Умерла фэшн-директор ЦУМа и вице-президент компании Mercury Group Алла Вербер

Осужденный по делу о коррупции Никита Белых и его супруга решили развестись

Осужденный по делу о коррупции Никита Белых и его супруга решили развестись

Рабочая группа ЦИК рекомендовала не регистрировать Гудкова кандидатом в Мосгордуму

Рабочая группа ЦИК рекомендовала не регистрировать кандидатами в Мосгордуму Игнатову и Руденко

Третий фигурант "дела 27 июля" объявил голодовку

Третий фигурант "дела 27 июля" объявил голодовку

Глава турфирмы "Жемчужная река" попадет под суд

Патрушев назвал нереальным заключение многостороннего договора о РСМД

Патрушев назвал нереальным заключение многостороннего договора о РСМД

СКР сообщил об одном погибшем и восьми раненных из-за взрывов в Ачинске

СКР сообщил об одном погибшем и восьми раненных из-за взрывов в Ачинске

В Екатеринбурге согласовали пикет в поддержку протестов в Москве

В Екатеринбурге согласовали пикет в поддержку протестов в Москве

Эксперты отметили нетипичное поведение цен на зерно в России

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');