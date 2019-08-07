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Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Он сказал это на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он напомнил, что в Турции считают крымских татар соотечественниками, и назвал приоритетом их присутствие на исторической родине в Крыму и сохранение их идентичности и культуры и сохранение их прав и свобод.

Он также выступил за скорейшее и мирное урегулирование конфликта в Донбассе при условии соблюдения территориальной целостности Украины и норм международного права, передает УНИАН. По его словам, Турция поддерживает Минский переговорный процесс и деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине.

Турция Реджеп Тайип Эрдоган Крым Украина Владимир Зеленский ОБСЕ Донбасс

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