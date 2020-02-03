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В Кремле выразили несогласие с заявлениями Эрдогана по Крыму

В Кремле выразили несогласие с заявлениями Эрдогана по Крыму
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле не согласны с высказываниями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по Крыму и по ситуации с крымскими татарами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"В этой части мы категорически не согласны с нашими турецкими партнерами, мы не согласны с формулировками, которые используются в этом контексте, мы неоднократно говорили о беспочвенности каких-либо опасений по крымским татарам", - сказал он журналистам.

Так он прокомментировал высказанные ранее в понедельник слова Эрдогана о том, что Анкара не признает принадлежность Крыма России и продолжает следить за положением крымских татар. Песков напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно объяснял реальное положение дел в Крыму, в том числе и своему турецкому коллеге.

"Президент Эрдоган имеет действующее приглашение от президента Путина посетить Крым и увидеть все, что называется, из первоисточника", - добавил пресс-секретарь главы российского государства.

Дмитрий Песков Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Путин Турция Крым

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