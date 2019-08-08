В ООН предложили есть меньше мяса, чтобы сдержать потепление климата

В настоящее время выбрасывается до 30% пищи, при производстве которой выделяется много парниковых газов

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - В четверг был опубликован доклад ООН "Климатические изменения и земля". В нем отмечается, что изменение климата будет все больше влиять на продовольственную безопасность в мире. Притормозить изменение климата поможет сбалансированная растительная диета, считают в ООН.

Изменение климата ударит по урожайности - она упадет, соответственно вырастут цены на продовольствие, особенно в тропиках, снизится качество питательных веществ, а в цепочке поставок продуктов будут все чаще происходить сбои. Об этом сказал сопредседатель рабочей группы межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата (МГЭИК) Приядарши Шукла.

Некоторые варианты питания требуют использования большей площади земель и количества воды, тем самым провоцируют увеличение выбросов парниковых газов.

В докладе отмечается, что более рациональное управление земельными ресурсами может внести вклад в решение проблемы изменения климата. Однако это не единственное решение. "Сокращение объемов выбросов парниковых газов из всех секторов является крайне важным для удержания глобального потепления на уровне значительно ниже 2 °C, если не 1,5 °C", - говорится в докладе.

В ООН считают, что свой вклад в сдерживание изменения климата может внести сбалансированная диета, в которую входят продукты растительного происхождения, например, зерно, бобовые, фрукты и овощи, а также продукты животного происхождения. Они производятся "на более устойчивой основе в системах с более низкими выбросами парниковых газов", отмечают в организации.

В настоящее время от 25% до 30% произведенной пищи выбрасывается. Если масштабы этих потерь сократить, также сократились бы объемы выбросов парниковых газов, прогнозируют в ООН.