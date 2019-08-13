Объем выбросов парниковых газов оказался рекордным в 2018 году

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Объем выбросов основных парниковых газов в прошлом году побил рекорд, их влияние на глобальное потепление усилилось на 43% по сравнению с 1990-м годом, сообщает CNN со ссылкой на доклад Американского метеорологического общества.

Как отмечается, концентрация углекислого газа в атмосфере достигла наивысших в истории значений - 407,4 частей на миллион.

Также в докладе говорится, что 2018-й год вошел в четверку самых теплых в истории. Причем три других - 2015-й, 2016-й и 2017-й годы. 2016 год был самым теплым годом с начала наблюдений, которые начали вести в середине 1800-х годов.

Кроме того, уровень воды в мировом океане побил рекорд уже в седьмой год подряд с тех пор, как его начали отслеживать с помощью спутников 26 лет назад. С 1993 года вода поднялась на 81 мм, говорится в отчете. В настоящее время уровень воды увеличивается примерно на 3,1 сантиметра в десять лет.

Исследователи обратили внимание и на то, что в прошлом году повысилась не только средняя температура. Так, количество зарегистрированных положительных температурных аномалий увеличилось, а число экстремальных отрицательных температур сократилось.

Ранее доклад об изменениях климата опубликовала ООН. В нем, в том числе, предлагается сократить потребление мяса, чтобы сократить объем выбросов парниковых газов.