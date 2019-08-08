Задержанного Атамбаева доставили в Госкомитет нацбезопасности

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев доставлен в Госкомитет национальной безопасности, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель основанной экс-главой республики Социал-демократической партии Кундуз Жолдубаева.

Она добавила, что ее, советника Атамбаева Фарида Ниязова и охранника бывшего президента повезли в МВД. Других подробностей Жолдубаева не сообщила.

Ранее местные СМИ сообщали, что Атамбаева также доставили в МВД.

Тысяча человек идет в Бишкек

По данным агентства 24.kg, сторонники задержанного Атамбаева отправились в Бишкек, куда он был доставлен. Отмечается, что со стороны Кой-Таша - селения в 20 км от столицы, где расположен дом экс-президента, идут около тысячи человек. Машины со сторонниками Атамбаева уже въехали город.

По словам члена политсовета основанной Атамбаевым партии Киргизии Адиля Турдукулова, из горного селения спускается тысяча человек, но он думает, что людей еще больше. Сторонники бывшего президента намерены подойти к зданию МВД в центре Бишкека, где, по их данным, находится Атамбаев.

В свою очередь агентство knews сообщает, что милиция пытается уехать из Кой-Таша, но сторонники Атамбаева блокируют их автобус. Люди прямо на дороге жгут автомобильные шины и тюки с сеном. Силовики пытаются прорваться через кордон в сторону Бишкека.

"Акипресс" передает, что в районе сел Кой-Таш и Таш-Мойнок происходят локальные стычки.

Три штурма резиденции и добровольная сдача

Атамбаев сдался сотрудникам силовых структур в четверг после нескольких часов переговоров с руководством МВД. К сотрудникам милиции он вышел сам. По словам сторонников экс-президента, он сделал это, чтобы избежать жертв среди мирного населения.

По данным 24.kg, его допросят по факту захвата заложников и убийства замкомандира подразделения "Альфа" во время штурма дома в Кой-Таше.

Силовики накануне дважды попытались взять резиденцию Атамбаева штурмом, но им это не удалось. В результате шесть сотрудников спецназа были ранены и оказались заложниками сторонников экс-президента, их передали властям только в четверг. Еще один сотрудник спецназа умер от ранения из снайперской винтовки, а глава милиции Чуйской области впал в кому и находится в тяжелом состоянии. Всего в результате столкновений пострадали более 40 человек. В четверг была предпринята третья попытка штурма, после которой Атамбаев решил сдаться.

Ранее Атамбаева заподозрили в незаконном обогащении и завладении земельным участком, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и причастности к незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году. При этом сам экс-глава государства назвал эти обвинения абсурдом и оказался приходить на допросы. В конце июня парламент лишил его неприкосновенности, которой он обладал как бывший президент.