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Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев задержан

Экс-президента Киргизии Атамбаева задержали

Сторонники задержанного не дают силовикам вывезти его на машине

Экс-президента Киргизии Атамбаева задержали
Спецназ МВД Киргизии во время операции в селе Кой-Таш
Фото: Александр Малышев/ТАСС

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев задержан, передает корреспондент "Интерфакса".

В штабе сторонников Атамбаева сообщили, что экс-президент решил сдаться силовикам, чтобы не провоцировать жертв среди мирного населения. Перед этим спецназ МВД применил спецсредства и светошумовые гранаты в столкновении с жителями села Кой-Таш, где находится резиденция Атамбаева, въезд в село был перекрыт.

Машину не выпускают

Однако теперь сторонники задержанного экс-президента не пропускают машину силовиков, в которой он находится, передает 24.kg. Были слышны взрывы и выстрелы. Машину пришлось развернуть, она едет в другую сторону. Возможно, Атамбаева решили вывезти по объездной дороге.

В операции в селе Кой-Таш, где находится дом Атамбаева, принимали участие около 2 тысяч сотрудников МВД, в том числе отряд СОБР. Ей руководил лично глава МВД Кашкар Джунушалиев.

В четверг силовики предприняли еще одну попытку штурма резиденции Атамбаева под Бишкеком. Сообщалось, что машина спецназа начала таранить ворота, а рядом с резиденцией была слышна стрельба. По словам очевидцев, на место операции прибыла спецтехника МВД, водометы и таранные машины. Сторонников Атамбаева начали вытеснять с территории особняка.

Вчерашний штурм

Две попытки штурма резиденции были предприняты накануне, однако обе они оказались неудачными. В результате шесть сотрудников спецназа были ранены и оказались заложниками сторонников Атамбаева, их передали властям только в четверг. Еще один сотрудник спецназа умер от ранения из снайперской винтовки, а глава милиции Чуйской области впал в кому и находится в тяжелом состоянии. Всего в результате столкновений пострадали более 40 человек.

Атамбаева попытались задержать после того, как в конце июня парламент лишил его неприкосновенности, которой он обладал как бывший президент. Его заподозрили в незаконном обогащении и завладении земельным участком, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и причастности к незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году. При этом сам бывший глава государства называл обвинения абсурдом и оказался приходить на допросы.

Президентом Киргизии Атамбаев был с декабря 2011 по ноябрь 2017 года.

Штурм дома бывшего президента Киргизии

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Киргизия Алмазбек Атамбаев

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