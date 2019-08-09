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Трамп назначил и.о. директора Нацразведки США

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил, что пост исполняющего обязанности директора Национальной разведки США займет глава Национального антитеррористического центра Джозеф Магуир.

"Я рад сообщить вам, что уважаемый Джозеф Магуир, нынешний директор Национального антитеррористического центра, будет назначен исполняющим обязанности директора Национальной разведки с 15 августа", - написал Трамп в своем твиттере.

"Я не сомневаюсь, что он сделает большую работу!" - добавил Трамп.

США Дональд Трамп

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