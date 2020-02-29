Трамп снова решил выдвинуть кандидатуру Рэтклиффа на пост главы Нацразведки

В прошлом году президент США уже пытался сделать его директором Нацразвдедки, но Рэтклифф сам снял свою кандидатуру

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил в твиттере о решении выдвинуть кандидатуру конгрессмена-республиканца Джона Рэтклиффа на пост директора Национальной разведки страны.

"Джон - потрясающий и очень талантливый человек", - отметил он.

Директор Национальной разведки - ключевая должность в американской администрации, так как он возглавляет все американское разведсообщество. Кроме того, он выполняет функции советника главы государства.

Рэтклифф - республиканец, с 2015 года - член палаты представителей от Техаса. В прошлом году Трамп уже пытался сделать его главой Нацразвдедки, но тогда сам конгрессмен снял свою кандидатуру, так как многие политики критиковали его за фактически полное отсутствие опыта работы в разведке.

Прежний руководитель Национальной разведки США Дэн Коутс покинул свой пост в августе 2019 года.

Теперь кандидатура Рэтклиффа будет направлена на утверждение в сенат, большинство мест в котором удерживают республиканцы.

Газета The New York Times ранее называла Рэтклиффа "верным защитником" Трампа и напоминала, что тот задал ряд жестких вопросов бывшему спецпрокурору Роберту Мюллеру во время слушаний в Конгрессе.

До недавнего времени обязанности главы американской разведки исполнял Джозеф Магуайр, он покинул свой пост в середине февраля. По данным The New York Times, перед отставкой Магуайра Трамп отчитал его за то, что тот допустил проведение брифинга в Конгрессе, на котором представители разведки США заявили о начавшемся вмешательстве России в предстоящие президентские выборы в США.