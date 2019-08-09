В Египте ликвидировали 17 причастных к взрыву в Каире террористов

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Силы безопасности Египта ликвидировали 17 террористов, которые, по мнению полиции, были причастны к взрыву в Каине в воскресенье, сообщило МВД страны.

Все ликвидированные принадлежали к вооруженному крылу группировки Hasm, аффинированной с запрещенным в стане "Братством мусульман".

В результате столкновения нескольких автомашин в центре Каира вечером в воскресенье произошел взрыв, в результате погибли 20 человек, 47 получили ранения. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси квалифицировал случившееся как теракт.

Как установило расследование, одна из автомашин, участвовавших в ДТП, была ранее угнана, и в ней перевозилось определенное количество взрывчатки. По данным следствия, в последующем автомобиль планировалось использовать для масштабного теракта.

МВД заявило, что силы безопасности смогли "найти членов ячейки Hasm" и нейтрализовали 17 из них, включая брата террориста-смертника, во время операций в Каире и в городе Эль-Файюме к югу от столицы.