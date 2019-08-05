В результате взрыва в Каире погибли 17 человек

Взрыв произошел рядом с Институтом рака

Место взрыва в Каире Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - По меньшей мере, 17 человек погибли и 32 получили ранения в результате крупного взрыва в центре египетской столицы рядом с каирским Институтом рака, уточнило министерство здравоохранения Египта.

Ранее сообщалось о 16 погибших и 21 раненом.

Первоначально источники, цитируемые египетской газетой Youm7, заявляли о взрыве кислородного баллона внутри института.

Однако позже газета Al-Ahram сообщила, что взрыв произошел за пределами учреждения.

Между тем, в министерстве внутренних дел Египта заявили, что взрыв произошел в результате ДТП. Как говорится в распространенном МВД заявлении, один из водителей выехал на встречную полосу и двигался против движения. В результате произошло столкновение с двумя другими машинами, после чего раздался взрыв.

Начато расследование. СМИ обращают внимание, что пока не поступало информации, что ДТП было умышленным и может рассматриваться как теракт.