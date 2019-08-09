Память жертв атомной бомбардировки почтили в японском Нагасаки

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Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Мемориальная церемония, посвященная 74-й годовщине атомной бомбардировки, прошла в японском городе Нагасаки, сообщают местные СМИ.

Церемония началась в городском парке Мира в 10:40 (4:40 по Москве). На этот раз в мероприятии приняли участие представители около 70 стран, в том числе всех пяти признанных ядерных держав - Великобритании, Китая, Франции, России и США, а также ООН и ЕС.

"Я призываю Соединенные Штаты и Россию, в частности, взять на себя ответственность как ядерные сверхдержавы продемонстрировать миру конкретные пути радикального сокращения ядерных запасов", - обратился к присутствующим мэр города Томихиса Тауэ.

Он также призвал правительство Японии подписать и ратифицировать Договор о запрещении ядерного оружия, который был принят 122 членами ООН в 2017 году, но не вступил в силу, поскольку не был ратифицирован требуемыми 50 государствами.

"Япония отказалась от Договора о запрещении ядерного оружия. Будучи единственной страной в мире, пережившей опустошение, вызванное ядерным оружием, Япония должна как можно скорее подписать и ратифицировать Договор о запрещении ядерного оружия", - сказал Тауэ.

На мероприятии также выступил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Участники церемонии почтили минутой молчания всех жертв атомной бомбардировки в 11:02 - точное время, когда на город 9 августа 1945 года была сброшена бомба.

Список из 182 601 имен людей, которые стали свидетелями бомбардировки и после погибли, был помещен в кенотаф.

Среди них 3 402 человека, скончавшихся за прошлый год.

Атомная бомба под кодовым именем "Толстяк" была сброшена на Нагасаки 9 августа 1945 года, спустя три дня после бомбардировки Хиросимы.

По данным городской администрации, всего с момента бомбардировки до настоящего времени 74 тыс. человек погибли от взрыва в Нагасаки.

В этом году годовщины в двух городах последовали за тем, как США на прошлой неделе официально вышли из Договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), что вызвало во всем мире озабоченность по поводу новой гонки вооружений.