Помпео объявил об официальном выходе Штатов из ДРСМД

Госсекретарь США Майк Помпео Фото: Reuters

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - США 2 августа официально прекращают участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), и вина за это лежит лишь на России, заявил в пятницу госсекретарь США Майк Помпео.

"2 февраля 2019 года США дали России шесть месяцев на то, чтобы вернуться к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Россия отказалась, так что договор прекращает действие сегодня. США не могут быть участником договора, когда другие его нарушают. Исключительно Россия несет ответственность за это", - написал Помпео на странице в твиттере.

Ранее в МИД РФ сообщили, что действие ДРСМД в пятницу прекращено по инициативе американской стороны.

20 октября 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из ДРСМД в связи с тем, что российская сторона якобы нарушает его положения. В декабре 2018 года Помпео потребовал от России в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, которая по своим параметрам, как утверждают в Вашингтоне, нарушала договор. Впоследствии американская сторона настаивала на верифицируемом уничтожении ракеты.

Россия отвергла обвинения американской стороны, выдвинув встречные претензии к США.

1 февраля в Вашингтоне объявили о приостановке со своей стороны участия в ДРСМД. Тогда администрация США заявила, что 2 августа выйдет из договора, если Россия не вернется к его соблюдению.

3 июля Россия зеркально ответила на шаг Вашингтона: Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД. Президент РФ также объявил, что Россия начинает НИОКР по созданию новых видов ракет.

Договор о РСМД вступил в силу 1 июня 1988 года. Он положил конец ракетному кризису в Европе, который разразился в результате размещения в Европе советских ракет и американских "Першингов". Документом предусмотрена ликвидация целого класса ракет: он запрещает сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.