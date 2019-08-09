В Каспийском море нашли обломки азербайджанского МиГ-29

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - В Каспийском море нашли фрагменты МиГ-29 ВВС Азербайджана, связь с которым была потеряна 24 июля. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Минобороны республики.

Место падения истребителя установили вечером 8 августа, из воды уже достали "некоторые фрагменты самолета".

"Место падения истребителя МиГ-29 ВВС Азербайджана определено вечером 8 августа", - заявили в военном ведомстве, отметив, что из воды извлечены "некоторые фрагменты самолета".

Идет подготовка для извлечения со дна моря основной части самолета.

Истребитель МиГ-29 военно-воздушных сил Азербайджана пропал с экранов радаров 24 июля в 22:00 во время учебного полета. Самолет разбился в территориальных водах Азербайджана. О судьбе летчика до сих пор ничего не известно.

Поисками самолета и выяснением причин авиакатастрофы занимается созданная комиссия. Для участия в поисках Азербайджан пригласил турецких водолазов.