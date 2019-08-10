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У берегов Ливии спасли более 40 нелегалов

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Спасательное судно Ocean Viking подобрало более 40 иммигрантов в ходе операции у берегов Ливии, сообщают в субботу западные СМИ со ссылкой на организацию "Врачи без границ".

По данным изданий, большинство из спасенных нелегалов - выходцы из Судана, в том числе подростки.

Это стало второй операцией за последние сутки: накануне у ливийских берегов были спасены еще 85 иммигрантов.

В июле гуманитарные организации "Врачи без границ" и SOS Mediterranee возобновили операции по спасению нелегалов в Средиземном море.

Средиземное молре Ливия Судан Врачи без границ

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