Сенат Италии одобрил предложенные правительством меры против нелегальной иммиграции

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Сенат Италии выразил доверие правительству страны, одобрив пакет мер, направленных против нелегальной иммиграции, сообщают в понедельник итальянские СМИ.

По данным изданий, за пакет мер отдали голоса 160 сенаторов, 57 выступили против и еще 21 сенатор воздержался.

В том случае, если сенат Италии проголосовал бы против пакета мер, правительство было бы вынуждено уйти в отставку.

Одобренные меры допускают более жесткие действия властей против морских судов, которые прибывают к итальянским берегам с иммигрантами на борту.

Ранее сообщалось об инциденте с капитаном судна, спасшего 42 иммигранта в Средиземном море, немкой Каролой Ракете в Италии. Она доставила нелегалов на итальянский остров Лампедузу, проигнорировав запрет итальянских властей, вследствие чего была заключена под домашний арест в Италии, но затем освобождена.