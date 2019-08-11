Взрыв произошел на бразильском заводе биотоплива

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Взрыв резервуара с этанолом объемом 30 тыс. тонн произошел на заводе по производству биотоплива в бразильском городе Нова-Индепенденсия, сообщает в воскресенье телеканал Globo.

Отмечается, что за взрывом последовало возгорание, который пожарные пытаются локализовать, чтобы не допустить распространения пожара на другие резервуары.

Ожидается, что возгорание потухнет через несколько дней самостоятельно, его тушение сейчас невозможно из-за отсутствия специальной пены.

На предприятии сообщили, что никто не пострадал.